نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقالة جيلاردينو مدرب جنوه الإيطالي وباتريك فييرا يقترب من خلافته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقال نادي جنوه الإيطالي مدربه ألبرتو جيلاردينو، وأفادت تقارير بأن النادي بصدد التعاقد مع المدرب الفرنسي باتريك فييرا، مما قد يتسبب في مشكلة بالنسبة للمهاجم ماريو بالوتيلي الذي انضم مؤخرا لصفوف الفريق.

إقالة جيلاردينو مدرب جنوه الإيطالي وباتريك فييرا يقترب من خلافته

ويتقدم جنوه بفارق نقطة عن منطقة الأندية المهددة بالهبوط، لكن إقالة جيلاردينو تبقى مفاجأة في ظل تحسن نتائج الفريق قبل فترة التوقف الدولي الحالية بحصول الفريق على أربع نقاط في آخر مباراتين.

وأعلن النادي الإيطالي في بيان مقتضب اليوم الثلاثاء عن إقالة ألبرتو جيلاردينو، موجها الشكر للمدرب على النتائج التي حققها، ومتمنيا له التوفيق في الفترة القادمة.

وعمل جيلاردينو مدربا مؤقتا لجنوه في ديسمبر 2022 ثم تحول إلى مدرب دائم بعد تحسن نتائج الفريق تحت قيادته، حيث صعد بجنوه من الدرجة الثانية، واحتل به المركز الحادي عشر في جدول الترتيب بموسمه الأول في الدوري الممتاز.

ولكن فريق جنوه عانى هذا الموسم بعد رحيل نجميه ماتيو ريتيجي وألبرت جودموندسون في بداية الموسم إضافة إلى كثرة الإصابات، ليضطر النادي الإيطالي لضم المهاجم المخضرم ماريو بالوتيلي.

وسبق أن تزامل باتريك فييرا وبالوتيلي في فريقي إنتر ميلان ومانشستر سيتي لكنهما اختلفا عندما كان فييرا مدربا لفريق نيس، مما أدى في النهاية إلى انتقال بالوتيلي إلى مارسيليا.

ويستعد فييرا لبداية مشواره مع جنوه بمواجهة كالياري، حيث يتساوى الفريقان في رصيد النقاط.