الرياضة

بهدف روبرتسون.. إسكتلندا تخطف فوزًا قاتلًا أمام بولندا في دوري الأمم الأوروبية

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أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب بولندا أمام نظيره إسكلتندا بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد وارسو الوطني ضمن منافسات الجولة 6 من دوري الأمم الأوروبية.

ملخص مباراة بولندا وإسكتلندا

وبدأت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب بولندا ونظيره إسكتلندا برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقين.

 وسجل جون ماكجين الهدف الأول في الدقيقة 3 صنع بين دوك وحاول بولندا التعادل ولكنه لم ينجح في ذلك وانتهى الشوط الأول 1/0.

 وبدأ الشوط الثاني من المباراة وسجل كاميل التعادل لبولندا في الدقيقة 59 صنعه له زيلينسكي وعاد روبرتسون بالهدف الثاني لسكوتلندا في الدقيقة 90 وانتهت المباراة 2/1.
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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