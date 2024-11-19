نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدف روبرتسون.. إسكتلندا تخطف فوزًا قاتلًا أمام بولندا في دوري الأمم الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب بولندا أمام نظيره إسكلتندا بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد وارسو الوطني ضمن منافسات الجولة 6 من دوري الأمم الأوروبية.

ملخص مباراة بولندا وإسكتلندا

وبدأت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب بولندا ونظيره إسكتلندا برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقين.

وسجل جون ماكجين الهدف الأول في الدقيقة 3 صنع بين دوك وحاول بولندا التعادل ولكنه لم ينجح في ذلك وانتهى الشوط الأول 1/0.

وبدأ الشوط الثاني من المباراة وسجل كاميل التعادل لبولندا في الدقيقة 59 صنعه له زيلينسكي وعاد روبرتسون بالهدف الثاني لسكوتلندا في الدقيقة 90 وانتهت المباراة 2/1.

