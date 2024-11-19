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أحمد جودة - القاهرة - غدًا.. فيلم "مالو" يُعرض ضمن المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي

يشهد المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية غدًا، الثلاثاء 19 نوفمبر، عرض الفيلم البرازيلي "مالو"، المشارك في المسابقة الدولية للدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل.

أحداث فيلم مالو

ومن جانبه تدور أحداث فيلم مالو في عام 1997 حول "مالو"، وهى ممثلة خمسينية متقلبة وعاطلة عن العمل، تعيش مع والدتها المحافظة في منزل متواضع بحي فقير في ريو دي جانيرو. بينما تحاول إصلاح علاقتها المتوترة مع ابنتها، تتشبث بذكريات مجدها الفني. الفيلم من إخراج بيدرو فريري، وتبلغ مدته 101 دقيقة.

تفاصيل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي، الممتد حتى 22 نوفمبر، منصة بارزة تعرض هذا العام 190 فيلمًا من 72 دولة، منها عروض عالمية وإقليمية أولى، المهرجان مصنف ضمن الفئة A عالميًا، ما يعزز مكانته كواحد من أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي يكرّم أحمد عز ويسري نصر الله في دورته الـ45

شهدت الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تكريم إثنين من أبرز رموز الفن المصري، وهما النجم أحمد عز والمخرج الكبير يسري نصر الله، تقديرًا لإسهاماتهما المؤثرة في صناعة السينما.

أحمد عز، الذي يُعد من أهم نجوم جيله، يتمتع بمسيرة حافلة بدأت منذ ظهوره المميز في فيلم مذكرات مراهقة، وصولًا إلى بطولته لأفلام ناجحة مثل الخلية وولاد رزق، التي رسخت مكانته كنجم شباك. التكريم جاء تتويجًا لعطائه السينمائي، حيث يواصل تألقه بأدوار تجمع بين الأكشن والدراما.

أما يسري نصر الله، فهو أحد المبدعين الذين أثروا السينما المصرية بأعمال متميزة تجمع بين الرؤية الفنية العميقة والقضايا الاجتماعية، مثل باب الشمس واحكي يا شهرزاد. يُعتبر تكريمه اعترافًا بمسيرته الممتدة وأعماله التي عبرت الحدود المحلية لتصل إلى الساحة العالمية، مؤكدًا مكانة السينما المصرية على الخريطة الدولية.