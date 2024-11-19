نشكركم على متابعتكم خبر دوري الأمم الأوروبية (D2): مالطة تلاقي أندورا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 02:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تلعب مالطة وأندورا، اليوم، الثلاثاء، الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية من المستوى الرابع في دوري الأمم الأوروبية بكرة القدم.
النتائج المسجلة في المجموعة (D2)
مولدوفا × مالطة 2-0
أندورا × مالطة 0-1
مولدوفا × أندورا 2-0
مالطة × مولدوفا 1-0
أندورا × مولدوفا 0- 1
ترتيب المجموعة (D2)
1- مولدوفا: 9 نقاط (5- 1)
2- مالطة: 6 نقاط (2-2)
3- أندورا: دون نقاط (0- 4)