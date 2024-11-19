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دوري الأمم الأوروبية (D2): مالطة تلاقي أندورا

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 02:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تلعب مالطة وأندورا، اليوم، الثلاثاء، الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية من المستوى الرابع في دوري الأمم الأوروبية بكرة القدم.

النتائج المسجلة في المجموعة (D2)
مولدوفا × مالطة 2-0
أندورا × مالطة 0-1
مولدوفا × أندورا 2-0
مالطة × مولدوفا 1-0
أندورا × مولدوفا 0- 1

ترتيب المجموعة (D2)
1- مولدوفا: 9 نقاط (5- 1)
2- مالطة: 6 نقاط (2-2)
3- أندورا: دون نقاط (0- 4)

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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