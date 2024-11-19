دوري الأمم الأوروبية (D2): مالطة تلاقي أندورا

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 02:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تلعب مالطة وأندورا، اليوم، الثلاثاء، الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية من المستوى الرابع في دوري الأمم الأوروبية بكرة القدم.

النتائج المسجلة في المجموعة (D2)

مولدوفا × مالطة 2-0

أندورا × مالطة 0-1

مولدوفا × أندورا 2-0

مالطة × مولدوفا 1-0

أندورا × مولدوفا 0- 1

ترتيب المجموعة (D2)

1- مولدوفا: 9 نقاط (5- 1)

2- مالطة: 6 نقاط (2-2)

3- أندورا: دون نقاط (0- 4)