دوري الأمم الأوروبية (B1): جولة من نار!

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 04:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

مازالت منتخبات هذه المجموعة كلها تتمسك بحظوظها، ولن تتضح الصورة إلا بعد انتهاء مباراتي اليوم، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى من المستوى الثاني، حيث تلتقي التشيك مع جورجيا الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، وألبانيا مع أوكرانيا بنفس التوقيت.

النتائج المسجلة في المجموعة (B1)

جورجيا × التشيك 4-1

أوكرانيا × ألبانيا 1-2

التشيك × أوكرانيا 3-2

ألبانيا × جورجيا 0-1

التشيك × ألبانيا 2-0

أوكرانيا × جورجيا 1-0

جورجيا × ألبانيا 0-1

أوكرانيا × التشيك 1-1

جورجيا × أوكرانيا 1-1

ألبانيا × التشيك 0-0

ترتيب المجموعة (B1)

1- التشيك: 8 نقاط (7-7)

2- جورجيا: 7 نقاط (6-4)

3- ألبانيا: 7 نقاط (3-4)

4- أوكرانيا: 5 نقاط (6- 7)