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تصفيات كأس العالم- آسيا- المجموعة الثالثة: البحرين تواجه أستراليا

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 06:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يحلّ منتخب السعودية ضيفاً على منتخب إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، الساعة 15:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثالثة في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

اليوم أيضاً، ولحساب المجموعة ذاتها يلتقي منتخبا الصين واليابان الساعة 15:00 أيضاً، والبحرين مع أستراليا الساعة 21:15.

النتائج المسجلة في المجموعة الثالثة
أستراليا × البحرين 0-1
اليابان × الصين 7-0
السعودية × إندونيسيا 1-1
الصين × السعودية 1-2
إندونيسيا × أستراليا 0-0
البحرين × اليابان 0-5
أستراليا × الصين 3-1
البحرين × إندونيسيا 2-2
السعودية × اليابان 0-2
اليابان × أستراليا 1-1
الصين × إندونيسيا 2-1
السعودية × البحرين 0-0
أستراليا × السعودية 0-0
البحرين × الصين 0-1
إندونيسيا × اليابان 0-4

ترتيب المجموعة الثالثة
1- اليابان: 13 نقطة (19- 1)
2- أستراليا: 6 نقاط (4-3)
3- السعودية: 6 نقاط (3- 4)
4- الصين: 6 نقاط (5- 13)
5- البحرين: 5 نقاط (3- 8)
6- إندونيسيا: 3 نقاط (4- 9)

نظام فرز المراكز
1- النقاط الإجمالية
2- فرق الأهداف الإجمالي
3- إجمالي الأهداف
4- النقاط في المواجهات المباشرة
5- فرق الأهداف في المواجهات المباشرة
6- إجمالي الأهداف في المواجهات المباشرة
7- أهداف الذهاب في المواجهات المباشرة
8- اللعب النظيف
9- قرعة لكسر التعادل

– يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى كأس العالم مباشرة.
– يتأهل ثالث ورابع كل مجموعة إلى الدور الرابع والذي سيضم 6 منتخبات توزع على مجموعتين، يتأهل أول وثاني كل مجموعة منها إلى كأس العالم، ويلعب المنتخبان اللذان يحتلان المركز الثاني مع بعضهما لتحديد المتأهل إلى الملحق العالمي.

الكلمات الدلائليه
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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