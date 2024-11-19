تصفيات كأس العالم- آسيا- المجموعة الثالثة: البحرين تواجه أستراليا

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 06:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يحلّ منتخب السعودية ضيفاً على منتخب إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، الساعة 15:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثالثة في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

اليوم أيضاً، ولحساب المجموعة ذاتها يلتقي منتخبا الصين واليابان الساعة 15:00 أيضاً، والبحرين مع أستراليا الساعة 21:15.

النتائج المسجلة في المجموعة الثالثة

أستراليا × البحرين 0-1

اليابان × الصين 7-0

السعودية × إندونيسيا 1-1

الصين × السعودية 1-2

إندونيسيا × أستراليا 0-0

البحرين × اليابان 0-5

أستراليا × الصين 3-1

البحرين × إندونيسيا 2-2

السعودية × اليابان 0-2

اليابان × أستراليا 1-1

الصين × إندونيسيا 2-1

السعودية × البحرين 0-0

أستراليا × السعودية 0-0

البحرين × الصين 0-1

إندونيسيا × اليابان 0-4

ترتيب المجموعة الثالثة

1- اليابان: 13 نقطة (19- 1)

2- أستراليا: 6 نقاط (4-3)

3- السعودية: 6 نقاط (3- 4)

4- الصين: 6 نقاط (5- 13)

5- البحرين: 5 نقاط (3- 8)

6- إندونيسيا: 3 نقاط (4- 9)

نظام فرز المراكز

1- النقاط الإجمالية

2- فرق الأهداف الإجمالي

3- إجمالي الأهداف

4- النقاط في المواجهات المباشرة

5- فرق الأهداف في المواجهات المباشرة

6- إجمالي الأهداف في المواجهات المباشرة

7- أهداف الذهاب في المواجهات المباشرة

8- اللعب النظيف

9- قرعة لكسر التعادل

– يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى كأس العالم مباشرة.

– يتأهل ثالث ورابع كل مجموعة إلى الدور الرابع والذي سيضم 6 منتخبات توزع على مجموعتين، يتأهل أول وثاني كل مجموعة منها إلى كأس العالم، ويلعب المنتخبان اللذان يحتلان المركز الثاني مع بعضهما لتحديد المتأهل إلى الملحق العالمي.