نشكركم على متابعتكم خبر تصفيات كأس العالم- آسيا- المجموعة الثالثة: البحرين تواجه أستراليا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 06:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يحلّ منتخب السعودية ضيفاً على منتخب إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، الساعة 15:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثالثة في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
اليوم أيضاً، ولحساب المجموعة ذاتها يلتقي منتخبا الصين واليابان الساعة 15:00 أيضاً، والبحرين مع أستراليا الساعة 21:15.
النتائج المسجلة في المجموعة الثالثة
أستراليا × البحرين 0-1
اليابان × الصين 7-0
السعودية × إندونيسيا 1-1
الصين × السعودية 1-2
إندونيسيا × أستراليا 0-0
البحرين × اليابان 0-5
أستراليا × الصين 3-1
البحرين × إندونيسيا 2-2
السعودية × اليابان 0-2
اليابان × أستراليا 1-1
الصين × إندونيسيا 2-1
السعودية × البحرين 0-0
أستراليا × السعودية 0-0
البحرين × الصين 0-1
إندونيسيا × اليابان 0-4
ترتيب المجموعة الثالثة
1- اليابان: 13 نقطة (19- 1)
2- أستراليا: 6 نقاط (4-3)
3- السعودية: 6 نقاط (3- 4)
4- الصين: 6 نقاط (5- 13)
5- البحرين: 5 نقاط (3- 8)
6- إندونيسيا: 3 نقاط (4- 9)
نظام فرز المراكز
1- النقاط الإجمالية
2- فرق الأهداف الإجمالي
3- إجمالي الأهداف
4- النقاط في المواجهات المباشرة
5- فرق الأهداف في المواجهات المباشرة
6- إجمالي الأهداف في المواجهات المباشرة
7- أهداف الذهاب في المواجهات المباشرة
8- اللعب النظيف
9- قرعة لكسر التعادل
– يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى كأس العالم مباشرة.
– يتأهل ثالث ورابع كل مجموعة إلى الدور الرابع والذي سيضم 6 منتخبات توزع على مجموعتين، يتأهل أول وثاني كل مجموعة منها إلى كأس العالم، ويلعب المنتخبان اللذان يحتلان المركز الثاني مع بعضهما لتحديد المتأهل إلى الملحق العالمي.