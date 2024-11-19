نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. هاني أبو ريدة يعيد حسن شحاتة للصورة من جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أنه تم التواصل مع حسن شحاتة لرئاسة اللجنة الفنية باتحاد كرة القدم، مشيرًا إلى أنه حاليا يتم التفاوض معه من أجل العمل مع الاتحاد القادم بقيادة المهندس هاني أبوريدة.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "يتم التواصل مع الأندية في الفترة الحالية من أجل الاستقرار على رئاسة لجنة الحكام، سواء التعاقد مع خبير أجنبي أو تولى اللجنة لأحد المصريين".

وأضاف: "الواضح أن هناك أزمة في الامور المالية داخل اتحاد كرة القدم، وهاني أبوريدة قال أنه رحل وترك أموالا في خزينة الجبلاية".