الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب هذه المناطق

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 10:34 صباحاً - أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، اليوم الثلاثاء، تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

وحذرت الأرصاد، من سقوط أمطار متوسطة الشدة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، تمتد خفيفة إلى متوسطة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى.

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء ومائل للحرارة على جنوب الصعيد وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 للعظمى والصغرى 17 درجة، وعلى السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 15 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى 18 وعلى شمال الصعيد 25 للعظمى والصغرى 12 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 27 للعظمى والصغرى 15 درجة.