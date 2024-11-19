الري تكشف آخر نتائج التجارب البحثية لزراعة الأرز الجاف

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 10:34 صباحاً - عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا لمتابعة عددا من الدراسات البحثية التى يتم تنفيذها بمعهد بحوث إدارة المياه التابع للمركز القومى لبحوث المياه.

واستعرض "سويلم" النتائج الأولية للدراسات الجارى تنفيذها في المحطة البحثية التابعة للمعهد فى إسنا بمحافظة أسوان؛ لتقييم الوفر المائي المتوقع عند زراعة قصب السكر بالتنقيط وتأثير ذلك على الإنتاجية المحصولية.

خريطة التركيب المحصولي بالمحافظات

كما تم خلال الاجتماع،استعراض ملامح منظومة دعم اتخاذ القرار عن طريق عمل خريطة بالتركيب المحصولي بالمحافظات وتقييم العائد الإقتصادى لزراعة المحاصيل المختلفة بتلك المحافظات.

الزراعات الموفرة للمياه

كما تناول الاجتماع عرض عن الزراعات الموفرة للمياه "الأرز الجاف" ونتائج التجارب البحثية التي تم تنفيذها بالمحطات البحثية التابعة للمعهد والمركز القومي لبحوث المياه.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ وزارة الموارد المائية والري، خطة مشروعات قومية كبرى لتنمية الموارد المائية المتاحة في ظل زيادة الاحتياجات لمختلف القطاعات مع ثبات الموارد المتاحة سنويًا، إضافة إلى العمل على منظومة لدعم اتخاذ القرار طبقا للتركيب المحصولي بالمحافظات، واستعراض كافة التجارب المتعلقة بالزراعات الموفرة للمياه الحد من استهلاك المياه في رى الأراضى الزراعية خاصة مع زيادة الاحتياجات حاليًا.

سبق واستعرض وزير الموارد المائية والري، خطة الاستعداد لتوفير الاحتياجات المائية للموسم الشتوي، إضافة إلى تحقيق اهداف منظومة المياه في جميع أنحاء الجمهورية وحل أية شكاوى تتعلق بتوفير المياه اللازمة لري الأراضي.