استمرار سوء الأحوال الجوية على بعض مناطق المملكة العربية السعودية

انت الأن تتابع خبراستمرار سوء الأحوال الجوية على بعض مناطق المملكة العربية السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتعرض بعض مناطق المملكة العربية السعودية إلى استمرار سوء الأحوال الجوية نظراً لإقتراب فصل الشتاء،حيث البرودة والأمطار الرعدية والرياح الشديدة،وتتعرض أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة وتمتد إلى أجزاء من مكة المكرمة وكذلك الجوف والحدود الشمالية إلي سقوط أمطار رعدية مصحوبة بنشاط الرياح السطحية والتي تحد الرؤية الأفقية،في حين تكون الفرصة مهيأة لتكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف بالتفصيل على درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية.

بيان درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية

نعرض لكم الآن بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية وهي كالتالي:-

مكة المكرمة: العظمى ٣٥ والصغرى ٢٦ ودرجة الرطوبة ٧٥.

المدينة المنورة: العظمى ٣٠ والصغرى ١٧ ودرجة الرطوبة ٤٠.

الرياض: العظمى ٣١ والصغرى ١٧ ودرجة الرطوبة ٤٥.

جدة: العظمى ٣٤ ودرجة الرطوبة ٢٦ ودرجة الرطوبة ٧٥.

الدمام: العظمى ٣٢ والصغرى ١٧ ودرجة الرطوبة ٧٥.

أبها: العظمى ٢٣ والصغرى ١١ ودرجة الرطوبة ٩٥.

تبوك: العظمى ٢٤ والصغرى ١١ ودرجة الرطوبة ٨٥.

بريدة: العظمى ٣١ والصغرى ١٩ ودرجة الرطوبة ٦٠.

حائل: العظمى ٢٥ والصغرى ١٥ ودرجة الرطوبة ٦٥.

الباحة: العظمى ٢٤ والصغرى ١٢ ودرجة الرطوبة ٦٠.

عرعر: العظمى ٢٣ والصغرى ١٢ ودرجة الرطوبة ٦٠.

سكاكا: العظمى ٢٤ والصغرى ١٣ ودرجة الرطوبة ٨٠.

جازان: العظمى ٣٣ والصغرى ٢٦ ودرجة الرطوبة ٩٠.

نجران: العظمى ٢٨ والصغرى ١٤ ودرجة الرطوبة ٥٠.