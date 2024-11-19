انت الأن تتابع خبر معجزة محدش يتوقعها !! فنجان واحد من هذة العشبة سوف يهدئ اعصابك ويخفف كل اوجاعك ويجعلك تروح في نوم عميق في اقل من ربع ساعه..العشبة المعجزة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الأرق هو واحد من أكثر المشكلات الصحية انتشار وإزعاج، حيث لا يؤثر فقط على نوعية النوم، بل يمتد تأثيره ليشمل الصحة العقلية والجسدية، في حديث صحفي مع صحيفة “إزفيستيا”، شاركت الدكتورة إيرينا ليالينا، عالمة الأحياء الروسية،

فنجان واحد من هذة العشبة سوف يهدئ اعصابك

الأرق يمكن أن يكون تجربة منهكة تسبب الشعور بالتعب والإرهاق، وقد يؤدي إلى اضطرابات أكثر تعقيد مثل الاكتئاب، وفقا للدكتورة ليالينا، هناك اعتقاد خاطئ لدى كثيرين بأن الكحول يمكن أن يساعد على النوم، حيث يعتقد أنه يعمل كحبوب منومة، إلا أنها أوضحت أن الكحول قد يسبب نعاس مؤقت فقط، لكنه يعطل دورات النوم الطبيعية، مما يؤدي إلى الاستيقاظ المتكرر والشعور بعدم الراحة.

الأطعمة التي تساعد على تحسين جودة النوم

تعد المشروبات الطبيعية مثل شاي البابونج والنعناع والريحان الليموني خيارات مثالية لتهدئة الأعصاب وتحفيز النوم، هذه الأعشاب معروفة بخصائصها المهدئة التي تساعد في تقليل التوتر وتحسين الاسترخاء.

يعتبر كوب من الحليب الدافئ المُحلى بملعقة صغيرة من العسل علاج تقليدي للأرق، يعمل الحليب كمصدر طبيعي للتريبتوفان، وهو حمض أميني يساعد الجسم على إنتاج الميلاتونين، هرمون النوم.

الموز والبروكلي من الأطعمة المفيدة للنوم لاحتوائهما على التريبتوفان، هذه المادة تساعد على إنتاج الميلاتونين والسيروتونين، مما يحفز الجسم على الدخول في حالة استرخاء استعدادا للنوم.

اللوز من أفضل الخيارات الطبيعية لتحسين نوعية النوم، فهو يحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم، وهو معدن يعزز إفراز الميلاتونين ويهدئ العضلات.

الشوفان ليس فقط غذاء صحي لوجبة الإفطار، بل يساعد أيضا على تحسين النوم بفضل احتوائه على المغنيسيوم والعناصر الغذائية التي تدعم الجهاز العصبي.

سمك السلمون، الغني بأحماض أوميغا-3 الدهنية، يلعب دور في تحسين نوعية النوم، حيث تساهم هذه الدهون في دعم الصحة العصبية وتنظيم إنتاج الهرمونات التي تعزز النوم.

فنجان واحد من هذة العشبة سوف يهدئ اعصابك

نصائح لتحسين عادات النوم

تنصح الدكتورة ليالينا بتجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو النيكوتين في ساعات المساء، حيث تعمل هذه المواد على تنشيط الجهاز العصبي وتمنع الاسترخاء.

الحفاظ على مواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ يساعد الجسم على ضبط إيقاع الساعة البيولوجية، مما يسهل عملية النوم ويحسن جودته.

الاستخدام المفرط للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية قبل النوم يعطل إفراز الميلاتونين بسبب الضوء الأزرق المنبعث منها، يوصى بالتوقف عن استخدامها قبل 30 دقيقة من النوم.

الرياضة المنتظمة تساعد على تخفيف التوتر وتعزيز النوم، يفضل ممارسة التمارين في الصباح أو بعد الظهر، وتجنب الأنشطة البدنية المكثفة قبل النوم مباشرة.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا استمر الأرق وأصبح يؤثر بشكل كبير على حياتك اليومية، توصي الدكتورة ليالينا بضرورة استشارة الطبيب لتحديد الأسباب وتلقي توصيات شخصية، فالأرق قد يكون عرض لحالة طبية أو نفسية تحتاج إلى علاج متخصص.

الطريق إلى نوم هادئ ومريح