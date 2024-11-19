انت الأن تتابع خبر أخلطي صابونة دوف بالنشا وضعيه على جسمك لتبييض وتفتيح البقع الغامقة للعروسة قبل الفرح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من أنجح الوصفات التى تعمل بالفعل على تبييض الجسم وصفة صابونة دوف بالنشا فلها تأثير قوي على البشرة والجسم فتتفاعل صابونة دوف بالنشا مع الجلد فتزيل كل الجلد الميت، وبالتالي تجدد خلايا الجلد وتزيل كل البقع الداكنة وبقع الكلف والنمش، وتعمل على إخفاء حب الشباب الذى يترك آثار بقع صغيرة سوداء فى الوجه، وتعطي جسم لونه أبيض، والنشا له مفعول قوي على تبييض الجسم فخلطة صابونة دوف بالنشا تعمل أيضا على ترطيب البشرة والجسم، والتى تتكون من النشا والحليب والجلسرين وماء الورد وعصير الليمون فهذه الوصفة يمكن أن يتم عملها فى المنزل بمكونات متوفرة بأسعار تناسب الجميع، ويمكن تحضيرها بطريقة سهلة وبسيطة دون إستخدام أى ماسكات صناعية بها مواد كيميائية تعمل بالفعل على التفتيح ولكن بشكل غير جير وشكل غير صحي لأنه يظهر الجلد بلون أحمر لأن هذه المواد تعمل على إزالة طبقة من الجلد، وبعد ذلك يصبح داكن اللون، ومنظره قبيح فلابد أن نبتعد كل البعد عن كل هذا لأنه من المحتمل أن يسبب أمراض جلدية مثل ظهور الإكزيما والحبوب، ومن المزعج أنها تزيد من الإسمرار وظهور الجلد بلون داكن.

مكونات وصفة صابونة دوف بالنشا لتبييض الجسم

صابونة واحدة دوف مبشورة

خمسة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الحليب

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الجلسرين

ربع كوب صغير الحجم من ماء الورد

ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من عصير الليمون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من دقيق الشوفان

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت اللوز

كمية مناسبةمن الماء

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون

طريقة عمل وصفة صابونة دوف بالنشا لتبييض الجسم