وصفات منزلية ..أضمن طرق طبيعية لعلاج فروة الرأس من الحكة والقشرة

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رياض - احمد صلاح - طرق طبيعية لعلاج فروة الرأس من الحكة والقشرة فهناك الكثير من الأشخاص الذين يعاني من ظهور قشرة فروة الرأس والحكة ويلجئون إلى استخدام الكثير من الطرق وشراء المنتجات ولكن أغلبها لا يجدي نفعاً، لذا يكون من الأفضل الاعتماد على الطرق الطبيعية التي تحتوي على عناصر طبيعية مفيدة لفروة الرأس والشعر، كما أنها تحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات ومن هذه المواد العسل الذي يعتبر علاج قوي وفعال يعالج جميع مشاكل فروة الرأس والشعر، وسوف نستعرض لكم بعض من الوصفات الطبيعية التي تحتوي على العسل لحل وعلاج مشكلات فروة الرأس.

طرق طبيعية لعلاج فروة الرأس من الحكة والقشرة

يوجد مجموعة كبيرة من الوصفات الطبيعية التي تحتوي على العسل تعمل على معالجة مشكلات فروة الرأس ويمكن لكل فتاة تعاني من الحكة وقشرة الرأس تجربتها والاستفادة من فوائدها ومن هذه الوصفات ما يلي:

وصفة العسل والزبادي

تعد واحدة من أبرز الوصفات الطبيعية حيث أن الزبادي تحتوي على البروتينات التي تساهم في تقوية الشعر وتعمل على تغذية فروة الرأس، ويتم استخدامها بطريقة سهلة وبسيطة كما يأتي:

المكونات:

2 ملعقة كبيرة عسل.

2/1 كوب زبادي.

طريقة الاستخدام:

يتم خلط الزبادي والعسل مع بعضهم.

ومن ثم يتك وضع الخليط على فروة الرأس ويترك لمدة 30 دقيقة.

بعدها يتم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.

وصفة العسل وعصير الليمون

الليمون من المواد الطبيعية الفعالة التي تعمل على تحسين توازن درجة الحموضة بفروة الرأس وتخفيف الزيوت الزائدة بفروة الشعر و يستخدم بهذه الطريقة:

المكونات:

ملعقة كبيرة عسل.

عصير نصف ليمونة.

طريقة الاستخدام: