قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة ينعى لاعب كفر الشيخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 01:31 مساءً - تنعى أسرة قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية محمد شوقى لاعب كفر الشيخ، والذى وافته المنية صباح اليوم بأحد المستشفيات بمحافظة دمياط.

ونشرت قناة أون تايم سبورت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك نعيا جاء فيه: "تنعي أسرة قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى اللاعب محمد شوقي لاعب كفر الشيخ والذي وافته المنية صباح اليوم.. داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

كان اللاعب محمد شوقى تعرض لأزمة خلال مباراة فريقه أمام القزازين بدورى القسم الثانى المصرى، إذ سقط مغشيًا عليه داخل أرضية الملعب، بعد بلع لسانه، ليتم نقله إلى مستشفى الزرقا، قبل أن يرحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء متأثرا بإصابته بتوقف عضلة القلب، وكانت مديرية الصحة، أعلنت أنه تم استقبال اللاعب بعد إصابته بتوقف عضلة القلب، الأمر الذى استدعى إجراء عمليات إنعاش قلب رئوى للاعب حتى استعاد النبض مجددا.