مجلس النواب يرفع الجلسة العامة ويعود للانعقاد 1 ديسمبر المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 02:30 مساءً - رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر المقبل.

وشهدت الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، الاستماع لبيان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وكذا استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين، للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

ووافق المجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم ، أيضا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، نهائيا، وكذلك مواصلة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.