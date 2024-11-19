5 توصيات للمجلس الأعلى للإعلام خلال ندوة مواجهة الشائعات.. تعرف عليها

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 02:30 مساءً - قال كرم جبر رئيس المجلس الاعلى للإعلام خلال مؤتمر إطلاق مبادرة "دور التنظيم الداخلى للإعلام فى مواجهة الشائعات"، إن هناك عدد من التوصيات التى لخصها الحضور خلال الندوة والتى تتعلق بمكافة الشائعات ونشر الأخبار المغلوطة.

1- نشر الوعى لدى الجمهور بكيفية التصرف حيث اكتشاف شائعه أو خبر مغلوط ودور المجلس الأعلى للإعلام فى المتابعة واتخاذ إجراءات فى هذا الشأن بالتعاون مع الجهات المختصة.

2- تعظيم مفهوم الامن الإعلامى الاجتماعى لحماية المجتمع من الشائعات، لأن الشائعات فى الفترة الأخيرة ادت إلى جرائم اصابت قطاعات كثيرة من المجتمع، والأمن الإعلام مهم لتامين الأسر والشباب الأكثر استهلاكا لوسائل التواصل من الشائعات والاخبار الزائفة.

3- التنبؤ بالشائعات وةمواسم الشائعات والتعامل معها مبكرا عن طريق ضخ أكبر قدر من المعلومات الخاصة بتلك الفترة، حيث أن هنالك مواسم تنتشر فيها الشائعات مثل بداية المدارس وحصاد بعض المحاصيل الزراعية وأمراض الشتاء فلابد أن تكون هنالك وحدة للتنبؤ بالشائعات.

4- منصة متخصصه للتدقيق فى المعلومات والصور والبحث فى الاخبار الكاذبة ومن الممكن إجراء تدريبات بالتعاون مع وزارة الاتصالات للإعلاميين والمتحدثيين الرسميين عن كيفية الرد على الشائعات والاخبار الكاذبة.

5- التنبيه على الشباب والأسر إلى مخاطر نشر الاخبار الكاذبة والشائعات بدون التأكد من مصدرها.

وناشد وسائل الإعلام بعدم نشر أى أخبار أو فيديوهات إلا بعد التأكد من مصدرها، مؤكدا اهمية الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعى فى وسائل الإعلام، وتنبيه أولويات الأمور بأن استخدام السوشيال والألعاب الكترونية قد يكون خطرًا على الشباب والفتيات.

وكان الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أعلن أن المجلس سوف يطلق موقع "امسك مزيف" لمواجهة الشائعات.

وقال كرم جبر أن الأخبار الخاطئة والكاذبة انتشرت بشكل موسع الفترة الماضية، لافتا إلى أن الموقع المزمع إطلاقه يتيح للشخص الدخول والإبلاغ عنها بالحذف، منوها إلى المجلس لديه القدرة على حذف عدد معين من الصفحات.

وأشار إلى أن القانون منح المجلس الحق فى التعامل مع هذه الصفحات، حيث يمكن للمجلس حذف الصفحة، ويمكن أيضا أن يخطر النيابة العامة، لافتا إلى أنه فى حالة أخذت المسألة منحنى تصعيد اغتيال أو تهديد أمن المجتمع يتطلب الأمر التدخل الرسمى، موضحا أن المجلس يتخذ مثل تلك الإجراءات منذ مدة.