ردا على دوت الخليج.. 67 ألف فدان إجمالي محفظة الظاهرة الزراعية في…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 04:17 مساءً - شاهندة إبراهيم – قال رؤوف توفيق، الرئيس التنفيذي لشركة الظاهرة الزراعية – مصر، إن إجمالي محفظة الشركة من الأراضي الزراعية يقدر بنحو 67 ألف فدان.

وأضاف توفيق ردا على سؤال دوت الخليج خلال مؤتمرا صحفيا اليوم، أن إجمالي المساحات المنزرعة يصل إلى 40 ألف فدان من إجمالي محفظتها، مشيرا إلى أن الشركة رصدت زراعة 2000 فدان خلال العام المقبل، لزيادة رقعتها الزراعية بدون استثمار خارج مشاريعها القائمة.

وبسؤاله عن فرص الاستحواذ محل الدراسة، قال إن الشركة لا تدرس فرص استحواذات خلال الفترة الراهنة.