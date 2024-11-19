انت الأن تتابع خبر لعشاق التصوير بكاميرا 108 ميجا وشاشة كيرف 120 Hz... أقوى هواتف أنفينكس العالمية سعر و مواصفات Infinix Note 40 Pro والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلقت شركة أنفينكس هاتفها الجديد Infinix Note 40 Pro بتصميم مميز مع خامات عالية من الجلد الفاخر مع إمكانيات قوية تنافس الهواتف الرائدة، منها استخدام شاشة ممتازة بمعدل تحديث الـ 120 هرتز وبشكل كيرف من الأطراف بسطوع عالي، كما يستخدم معالج قوي بنوع Dimensity 7020 من الجيل الخامس، ومن خلال السطور القادمة نوضح لكم أهم مواصفات أنفينكس نوت 40 برو وأسعاره على النحو التالي.

تفاصيل مواصفات Infinix Note 40 Pro الجديد

تقدم الشركة هاتف أنفينكس نوت 40 برو بمواصفات إمكانيات قوية مما تجعله الخيار الأمثل من بين الهواتف الأخرى وتتلخص في الآتي:

سعر هاتف Infinix Note 40 Pro

يتوفر جوال أنفينكس نوت 40 برو في داخل المملكة العربية السعودية لذاكرة الـ 256 و 8 جيجا رام بسعر حوالي 1000 ريال سعودي.

المواصفات التفاصيل

التصميم الخارجي

تأتي أبعاد جهاز Infinix Note 40 Pro كالتالي 164.3×74.5×8.1 بكسل

أما الوزن يأتي 190 أو 196 جرام

الألوان المتوفرة الأخضر والذهبي

خامات التصنيع يستخدم خامة الجلد من الخارج

شبكات الاتصال

يدعم جميع الشبكات الـ 2G والـ 3G والـ 4G والـ 5G

يستخدم عدد 2 شريحة اتصال نانو سيم

المعالج

يأتي معالج هاتف Infinix Note 40 Pro من نوع Dimensity 7020

التكنولوجيا بدقة 6 نانو ميتر

يأتي من شركة ميديا تيك

أما عن المعالج الرسومي من نوع IMG BXM-8-256

الشاشة

النوع تأتي أموليد

المساحة بحجم 6.78 بوصة

الجودة بدقة 1080×2436 بكسل مع كثافة 393 بكسل

معدل التحديث 120 هرتز كما في الهاتف الحديدي HONOR X9a

درجة السطوع تصل 1300 شمعة لكل متر مربع

الكاميرات الخلفية

يأتي جوال أنفينكس نوت 40 برو بثلاث كاميرات خلفية حيث تكون:

الكاميرا الأولى بدقة 108 ميجا بكسل وهي الرئيسية وتدعم المثبت البصري

أما الكاميرا الثانية والثالثة تأتي بدقة 2 ميجا بكسل

الهاتف مزود بفلاش خلفي من نوع LED فلاش

كما يدعم لمبة خلفية تعمل مع جميع الإشعارات بالذكاء الاصطناعي

الكاميرا الأمامية

تأتي العدسة السيلفي بدقة 32 ميجا بكسل وفتحة العدسة F/2.2

البطارية

تأتي بطارية هاتف Infinix Note 40 Pro بسعة 5000 مللي أمبير

يدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط

يدعم الشحن اللاسلكي بقوة 20 واط مع دعم الشحن العكسي

نظام التشغيل