انت الأن تتابع خبر لعشاق التصوير بكاميرا 108 ميجا وشاشة كيرف 120 Hz... أقوى هواتف أنفينكس العالمية سعر و مواصفات Infinix Note 40 Pro والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أطلقت شركة أنفينكس هاتفها الجديد Infinix Note 40 Pro بتصميم مميز مع خامات عالية من الجلد الفاخر مع إمكانيات قوية تنافس الهواتف الرائدة، منها استخدام شاشة ممتازة بمعدل تحديث الـ 120 هرتز وبشكل كيرف من الأطراف بسطوع عالي، كما يستخدم معالج قوي بنوع Dimensity 7020 من الجيل الخامس، ومن خلال السطور القادمة نوضح لكم أهم مواصفات أنفينكس نوت 40 برو وأسعاره على النحو التالي.
تفاصيل مواصفات Infinix Note 40 Pro الجديد
تقدم الشركة هاتف أنفينكس نوت 40 برو بمواصفات إمكانيات قوية مما تجعله الخيار الأمثل من بين الهواتف الأخرى وتتلخص في الآتي:
سعر هاتف Infinix Note 40 Pro
- يتوفر جوال أنفينكس نوت 40 برو في داخل المملكة العربية السعودية لذاكرة الـ 256 و 8 جيجا رام بسعر حوالي 1000 ريال سعودي.
المواصفات التفاصيل
التصميم الخارجي
- تأتي أبعاد جهاز Infinix Note 40 Pro كالتالي 164.3×74.5×8.1 بكسل
- أما الوزن يأتي 190 أو 196 جرام
- الألوان المتوفرة الأخضر والذهبي
- خامات التصنيع يستخدم خامة الجلد من الخارج
شبكات الاتصال
- يدعم جميع الشبكات الـ 2G والـ 3G والـ 4G والـ 5G
- يستخدم عدد 2 شريحة اتصال نانو سيم
المعالج
- يأتي معالج هاتف Infinix Note 40 Pro من نوع Dimensity 7020
- التكنولوجيا بدقة 6 نانو ميتر
- يأتي من شركة ميديا تيك
- أما عن المعالج الرسومي من نوع IMG BXM-8-256
الشاشة
- النوع تأتي أموليد
- المساحة بحجم 6.78 بوصة
- الجودة بدقة 1080×2436 بكسل مع كثافة 393 بكسل
- معدل التحديث 120 هرتز كما في الهاتف الحديدي HONOR X9a
- درجة السطوع تصل 1300 شمعة لكل متر مربع
الكاميرات الخلفية
- يأتي جوال أنفينكس نوت 40 برو بثلاث كاميرات خلفية حيث تكون:
- الكاميرا الأولى بدقة 108 ميجا بكسل وهي الرئيسية وتدعم المثبت البصري
- أما الكاميرا الثانية والثالثة تأتي بدقة 2 ميجا بكسل
- الهاتف مزود بفلاش خلفي من نوع LED فلاش
- كما يدعم لمبة خلفية تعمل مع جميع الإشعارات بالذكاء الاصطناعي
الكاميرا الأمامية
- تأتي العدسة السيلفي بدقة 32 ميجا بكسل وفتحة العدسة F/2.2
البطارية
- تأتي بطارية هاتف Infinix Note 40 Pro بسعة 5000 مللي أمبير
- يدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط
- يدعم الشحن اللاسلكي بقوة 20 واط مع دعم الشحن العكسي
نظام التشغيل
- سوفت وير أندرويد 14
- واجهة المستخدم انفينكس الحديثة الـ XOS 14