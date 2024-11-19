مال وأعمال

رئيس الوزراء: اكتمال تركيب مصيدة المفاعل للوحدات النووية…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: اكتمال تركيب مصيدة المفاعل للوحدات النووية… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 07:17 مساءً - دوت الخليج – أعلن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اكتمال تركيب مصيدة المفاعل للوحدات النووية الأربع بمحطة الضبعة النووية.

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وأشار مدبولي، في احتفالية العيد السنوي الرابع ليوم الطاقة النووية، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي  ونظيره الروسي فلاديمير بوتين شهدا بداية العام تحقيق الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة.

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وقال رئيس الوزراء إن الطاقة النووية واستخداماتها السلمية تلعب دورًا محوريًا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتُعتبر من أهم مكونات توفير الطاقة والمياه اللازمتين لضمان التنمية المستدامة في مصر.

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وأضاف أنها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الاستدامة البيئية، حيث إنها طاقة نظيفة لا ينشأ عنها أي انبعاثات كربونية وتسهم بصورة فاعلة في التغلب على ظاهرة الاحتباس الحراري والحد من ظاهرة التغير المناخي تلك المشكلة التي تؤرق العالم كله حالياً.

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وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مشروع المحطة النووية بالضبعة يقع في قلب الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة؛ بدءاً من جودة حياة المواطن المصري وانتهاءً بالوصول بالدولة المصرية للمكانة الريادية.

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ولفت إلى أن محطة الضبعة النووية بجانب كونها مشروعًا لتوليد الكهرباء فهي أساس لتحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة وأهدافها ومختلف أبعادها.

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وقال مدبولي إن “رؤية مصر 2030” تستند على مبادئ “التنمية المستدامة الشاملة” التي تعكس أبعادها الثلاثة المتمثلة في البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.

وأشار إلى أن الطاقة تعد الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 وإحداث التنمية الشاملة في مختلف المجتمعات، كما تعد شريان التنمية في مختلف مجالات الحياة؛ الاقتصادية، والاجتماعية، فضلاً عن كونها من أهم ركائز الأمن القومي المصري؛ حيث ترتبط خطط التنمية في جميع المجالات بقدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ تلك الخطط.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: لعل أزمة الطاقة التي يشهدها العالم حاليًا تؤكد صحة رؤية مصر واستراتيجيتها بشأن الطاقة وتنويع مصادرها، وأن مؤسساتها وبتوجيهات من القيادة السياسية الحكيمة لديها القدرة على استقراء مستقبل الطاقة في العالم، بما يعزز مكانتها عالمياً ونفوذها الإقليمي والدولي.

وأكد أن رؤية مصر 2030 تعطي أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية.

وأوضح رئيس الوزراء أن “رؤية مصر 2030” تسعى أيضا إلى الحفاظ على التنمية والبيئة معاً، من خلال الاستخدام الرشيد للموارد بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمناً وكفاية، ويتحقق ذلك بمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وتعزيز قدرة الأنظمة البيئية على التكيف، والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتبني أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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