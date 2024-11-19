رئيس الوزراء يتابع خطوات تطبيق المرحلة الثانية من منظومة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 08:15 مساءً - دوت الخليج – عقد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار رئيس الوزراء إلى دور منظومة التأمين الصحي الشامل في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ولفت إلى سعي الحكومة الدؤوب لتجهيز مختلف المنشآت الصحية، وذلك بما يسهم في سرعة تطبيق مختلف مراحل المنظومة، التي تمتد لتشمل مختلف المواطنين في انحاء محافظات الجمهورية.

واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، خلال الاجتماع، خطة الوزارة لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تتضمن محافظات: دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، والمنيا، وشمال سيناء، بإجمالي أكثر من 12 مليون نسمة.

ولفت إلى إجراء زيارات ميدانية للمنشآت الصحية بتلك المحافظات، لمعاينتها والتأكد من مدى جاهزيتها لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتصنيفها من حيث اعتمادها، وما هو جديد منها، وما هو تحت الإنشاء، وما يحتاج إلى تطوير ورفع كفاءة بصورة جزئية أو شاملة.

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ونوّه بأن عدد تلك المستشفيات وصل إلى 65 مستشفى تضم أكثر من 10500 سرير.

كما تناول نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية البشرية موقف وحدات ومراكز طب الاسرة بمحافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، ما هو موجود بالفعل، وما هو مطلوب تنفيذه خلال الفترة القليلة القادمة.

واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الاجتماع، مقترحات التنفيذ بالتكلفة المالية السنوية، وموقف التكلفة الانشائية، وتكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية، لمختلف فئات المستشفيات المستهدفة، ووحدات ومراكز طب الأسرة في إطار المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.