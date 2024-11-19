قادة مجموعة العشرين يدعون إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 08:15 مساءً - أ ش أ – أعرب قادة مجموعة العشرين في عن قلقهم البالغ إزاء الوضع الإنساني المأسوي في قطاع غزة والتصعيد في لبنان.

وأكدوا الحاجة الى توسيع نطاق المساعدات الإنسانية وفرض حماية المدنيين ورفع الحواجز التي تعوق وصول المساعدات الإنسانية.

كما أكد قادة مجموعة العشرين، في “إعلان ريو دي جانيرو” الصادر في ختام القمة، حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وعلى الالتزام بحل إقامة دولتين؛ بحيث تعيش إسرائيل والدولة الفلسطينية جنبا إلى جنب في أمن وسلام واعتراف متبادل بالحدود وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.