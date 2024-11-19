نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. إعادة تشغيل شركة النصر للمسبوكات بداية من الغد من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 08:19 صباحاً - دوت الخليج_ عقد الفريق مهندس كامل الوزير ، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعًا مع العاملين بشركة النصر للمسبوكات، لحل كافة مشكلات الشركة المستمرة منذ عامين والنهوض بها وإعادة تشغيلها كصرح صناعي كبير داعم للاقتصاد القومي.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعظيم الاستفادة من أصول الدوله وعدم التفريط فى قلاع مصر الصناعية، وتماشياً مع النهج الوطنى للدولة بتحقيق حوار مجتمعي بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة، وأصحاب أعمال، وعمال، من أجل صياغة بيئة عمل تحقق المزيد من التوازن والعدالة، والمصالح المشتركة للطرفين، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، والتي تساهم في عملية التنمية التي تشهدها البلاد بتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

نعمل على حل كافة المشكلات والمعوقات التى تواجه المصانع المتوقفة والمتعثرة

وفي ضوء خطة وزارة الصناعة الرامية الى حل كافة المشكلات والمعوقات التى تواجه المصانع المتوقفة والمتعثرة وإعادة تشغيلها من جديد لتحويل مصر الى مركز صناعى اقليمى تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.

وأستهل نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع بنقل تحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لكافة العاملين بالشركة، مشيراً إلى أن الرئيس أكد في رسالته للعاملين بأن مصر للمصريين وأنها تنتظر من عمال الشركة الكثير وأن الدولة والحكومة المصرية تقف بكل قوة لإعادة تشغيل الشركة وتقديم كافة الدعم له لتعود من جديد كصرح صناعي كبير يخدم الإقتصاد القومي

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وقال الوزير إن لقاء اليوم مع العاملين بحضور وزير العمل ونائب محافظ الجيزة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكافة الجهات المعنية، يعكس الإهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لإعادة تشغيل الشركة وإستعادة مكانتها العالية كأحد الصروح الصناعية الكبيرة في مجال صناعة مواسير الزهر المرن ومسبوكات الزهر المتنوعة ومصنع الدرافيل.

وأضاف: “تاريخ الشركة وما حققته من إنجازات سابقة وارتباط عدد من الصناعات الأخرى بها يجعل من الاهمية بمكان إعادة تشغيل الشركة بكل قوة وبسواعد أبنائها من العمال والمهندسين لكي تصبح في طليعة الشركات الناجحة في مصر”.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تضع يدها في يد العمال للنهوض بالشركة مع مجلس الإدارة وكافة المساهمين للنهوض بها وإزالة كافة العقبات والتحديات التي تواجهها، سواء من النواحي التمويلية أو توفير المواد والخامات اللازمة للتشغيل.

اتفاق بين النصر للمسبوكات واتحاد العاملين المساهمين بالشركة

وشهد نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والحضور توقيع اتفاق بين الشركة واتحاد العاملين المساهمين بالشركة، يتضمن التزام الشركة بتوفير مصادر التمويل لعمل الصيانة اللازمة لخطوط الإنتاج، وشراء المواد الخام الازمة، وضمان تحسين ظروف العاملين بالشركة من دفع مرتبات وحوافز وكافة الحقوق الأخرى للعاملين بصورة منتظمة من حصيلة بيع الأصول غير المستغلة.

وأكد الوزير أنه سيتم من اليوم توفير كافة الخامات والمواد الأولية اللازمة لإعادة التشغيل المصنع بدءً من غداً لينطلق بكل قوة للإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج الذي سيوفر العملة الصعبة التي ستساهم في توفير المعدات والخامات الأولية من حصيلة التصدير، وإقامة مصنع أخر مستقبلًا للتوسع في تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج، بما يساهم في توفير الالاف من فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني.

ولفت الوزير إلى أن إعادة تشغيل الشركة من جديد سيعود بالنفع على كلاً من الدولة والعمال الذين سيتم إثابتهم وإعطاء الحافز لهم مع زيادة الإنتاجية.

وشدد على أنه لم يتم التفريط في أي عامل بل سيتم دعم كافة العاملين، مشيرًا إلى أنه علي أن كل عامل أن يؤدي المهام الموكله إليه، وفقاً للكارت الوظيفي المخصص لوظيفته وضرورة الإلتزام في العمل وفي مواعيد الحضور والإنصراف، وأنه سيتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وأن العاملين سيحصلون علي أرباح في حالة تحقيق الشركة للأرباح وأن الحافز لمن يستحق.

وأكد الوزير أن مجلس الإدارة سيتكاتف مع العمال للعمل علي مدارالساعة لإعادة الشركة كسابق عهدها صرحًا صناعيًا كبيرًا والعمل على خلق بيئة عمل مناسبة وإثابة المجتهدين فالكل يقف وراء العاملين بالمصنع للإنطلاق بقوة، كما تم إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات للعمل والإنتاج مع بداية هذا الاسبوع ستنطلق شركة النصر للمسبوكات بكل قوة للإنتاج مرة أخرى.

ولفت إلى أنه سيقوم بعمل زيارات دورية للإطمئنان علي سير العمل بالشركة ولقاء العاملين بها.

وأستمع الوزير إلي العاملين بالمصنع الذين قدموا الشكر إلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي اهتمامه لإعادة تشغيل الشركة، مؤكدين أن حضور نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية ووزير العمل والمسئولين بكافة الجهات اليوم يعكس اهتمام الدولة الكبير بالشركة وعمالها.

جديرٌ بالذكر أن شركة النصر للمسبوكات تعتبر من الشركات الرائدة في إنتاج مسبوكات الحديد الزهر الرمادي والحديد الزهر المرن في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا.

ويبلغ عدد العاملين بمصنعيها في طناش والإسكندرية 1342عامل، كما تغطى منتجات الشركة احتياجات معظم مشروعات البنية الأساسية القومية للمياه والصرف الصحي في مصر من مواسير الزهر المرن والوصلات والقطع والمسبوكات.

جاء ذلك بحضور محمد جبران وزير العمل، والنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والنائب أسامة الأشمونى عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق أوسيم ، وأمل رمزى عضو مجلس الدفاع والامن القومي بمجلس الشيوخ، وإبراهيم الشهبانى نائب محافظ الجيزة، ورؤساء اللجان النقابية للعاملين واتحاد العاملين بالشركة .