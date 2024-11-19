انت الأن تتابع خبر احذر قبل فوات الأون .. علامات خطيرة تشير إلى أنك تعاني من تلف الكبد وموت الكبد .. اعرفها واحمي نفسك فورا!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يُعتبر الكبد من أهم الأعضاء الحيوية في جسم الإنسان، حيث يلعب دورًا مركزيًا في عمليات التحليل والتمثيل الغذائي، بالإضافة إلى دوره في تخزين الفيتامينات والمعادن وإزالة السموم من الدم ، ولذلك إن تلف الكبد يُعد مشكلة صحية خطيرة تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم ،تتنوع الأعراض التي تدل علي تلف الكبد ، ويجب الإنتباه الجيد لهذه الأعراض اليت عند اهمالها تتسبب في مضاعفات صحية قد تهدد الحياة.

علامات تشير إلى تلف الكبد

علي الرغم من تعدد الأعراض الخاصة بأمراض الكبد وتشابها مع الكثير من الأمراض الأخري ولكن هناك بعض العلامات التي تدل علي وجود مرض في الكبد ويجب الحذر منها

ومن هذه العلامات :-