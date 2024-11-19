انت الأن تتابع خبر مرشح ترامب لمنصب السفير لدى إسرائيل يرفض حل الدولتين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اختار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مايك هاكابي، المسيحي الإنجيلي والمؤيد القوي لإسرائيل، كمرشحه المقبل لمنصب السفير لدى تل أبيب.

أكد حاكم ولاية أركنساس السابق مايك هاكاب

معارضته لقيام دولة فلسطينية في أول مقابلة له منذ أن اختاره ترامب الأسبوع الماضي ليكون سفيره لدى إسرائيل.

من هو مايك هاكابي؟