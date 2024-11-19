انت الأن تتابع خبر مرشح ترامب لمنصب السفير لدى إسرائيل يرفض حل الدولتين والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - اختار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مايك هاكابي، المسيحي الإنجيلي والمؤيد القوي لإسرائيل، كمرشحه المقبل لمنصب السفير لدى تل أبيب.
أكد حاكم ولاية أركنساس السابق مايك هاكاب
- معارضته لقيام دولة فلسطينية في أول مقابلة له منذ أن اختاره ترامب الأسبوع الماضي ليكون سفيره لدى إسرائيل.
من هو مايك هاكابي؟
- تم اختيار هاكابي، الذي ترشح لرئاسة الحزب الجمهوري في عامي 2008 و2012، من قبل ترامب ليكون سفيره لدى إسرائيل يوم الثلاثاء الماضي.
- هاكابي، مسيحي إنجيلي، وهو مؤيد قديم لإسرائيل وحركة الاستيطان، فضلاً عن معارضته لحق الفلسطينيين في تقرير المصير.
- يشير هاكابي إلى الضفة الغربية باسم يهودا والسامرة، وهو المصطلح المفضل لدى الصهاينة المتدينين.
- وفي عام 2008، زعم بأنه لا يوجد شيء اسمه فلسطيني، وفي عام 2018، أعرب عن اهتمامه بشراء منزل في مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة.
- استولت إسرائيل على الضفة الغربية خلال حرب عام 1967، وتعتبر هذه الأراضي محتلة بموجب القانون الدولي.
- وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإسرائيلية اليمينية أروتز شيفا يوم الجمعة، كرر هاكابي اعتقاده بأن الضفة الغربية المحتلة جزء من إسرائيل، مستشهدا بقصة إبراهيم من العهد القديم.
- وقال هاكابي، لم أكن على استعداد لاستخدام مصطلح الضفة الغربية، لا يوجد شيء من هذا القبيل، أنا أتحدث عن يهودا والسامرة، أقول للناس إنه لا يوجد احتلال، إنها أرض محتلة من قبل أشخاص لديهم صك شرعي للمكان منذ 3500 عام، منذ عهد إبراهيم.
- وكرر معارضته للدولة الفلسطينية في المقابلة عند الإشارة إلى الانتقادات الموجهة لترشيحه الوشيك لمنصب السفير لدى إسرائيل، وقال إن بعض مواقفي السابقة، وخاصة فيما يتعلق بحل الدولتين، والذي لا أعتقد أنه شرعي، أزعجت بعض الناس.
- وبحسب هاكابي، فإن ترامب يشاطره وجهة نظره، وقال إن هذا هو الموقف الذي اتخذته لسنوات عديدة، وبصراحة، هذا هو الموقف الذي اتخذه دونالد ترامب، وأتوقع أنه سيستمر في ذلك، على الرغم من أنه أوضح أنه سينفذ سياسات ترامب وليس سياساته الخاصة.
- في المناظرة الرئاسية التي جرت في يونيو الماضي، رفض ترامب الإجابة على سؤال عما إذا كان سيدعم قيام دولة فلسطينية كرئيس، وقال سأرى.
- وكانت خطة ترامب للسلام في المنطقة لعام 2020 قد عرضت على الفلسطينيين حكما ذاتيا مشروطا.
- احتفى اليمين الإسرائيلي المتطرف باختيار هاكابي، وقال وزير المالية الإسرائيلي بيزاليل سموتريتش الأسبوع الماضي إنه يأمل أن توسع إسرائيل سيادتها على الضفة الغربية في عام 2025 بعد تنصيب ترامب.
- وعندما سُئل عن التعليقات، قال هاكابي إن القرار سيكون لإسرائيل، لكنه قال إن ترامب سيدعم البلاد بشكل عام.
- وأضاف أن هذا القرار يعود لإسرائيل، وليس للولايات المتحدة أن تفرضه عليها، لم يسبق في التاريخ أن شهدنا رئيسا مؤيدا لإسرائيل أكثر من دونالد ترامب.
- وفيما يتعلق بحرب غزة، انتقد هاكابي نهج إدارة بايدن، واصفا إياه بأنه مؤلم أن يرى واشنطن تخبر إسرائيل بكيفية إدارة حرب تخوضها من أجل البقاء على قيد الحياة.
- حافظ الرئيس جو بايدن على دعمه العسكري والسياسي لإسرائيل طيلة حرب غزة، ولكنه عارض بعض تصرفات إسرائيل، بما في ذلك غزو رفح في جنوب غزة.
- وأرجأت الولايات المتحدة تسليم بعض القنابل إلى إسرائيل في شهر مايو الماضي بسبب مخاوف بشأن مقتل المدنيين في غزة.
- ودعا هاكابي إلى توسيع نطاق اتفاقيات إبراهام الذي تم التوصل إليها في عام 2020، وأدت إلى إقامة علاقات كاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين، وتم توسيعه ليشمل المغرب في وقت لاحق من نفس العام.
- وعبّر هاكابي عن أمله أن تستمر اتفاقيات إبراهام في النمو، وجلب المزيد من الدول، وخلق مناخ أكثر استقرارًا وسلامًا في الشرق الأوسط، على حد زعمه.