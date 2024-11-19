نصائح فعالة لتجنب ارتفاع السكر في الشتاء

زيادة نسبة السكر في الدم قد تكون ناتجة عن مجموعة متنوعة من العوامل المتعلقة بنمط الحياة، بما في ذلك نوعية النظام الغذائي، وعلى الرغم من أن هذه الارتفاعات تحدث غالبًا على مدار العام، لكن قد يتأثر معدل ارتفاع السكر في الدم خلال تغير الطقس.

في السطور التالية نقدم مجموعة من النصائح الفعالة التي تساعدك على التحكم في نسبة السكر في الدم خلال فصل الشتاء، وفقًا لما نشره موقع "Healthsite" .

نصائح للحفاظ على مستوى السكر في الدم خلال فصل الشتاء

1. احصل على لقاح الإنفلونزا

الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات السكر في الدم هم أكثر عرضة للإصابة بحالات صحية خطيرة، والذي بدوره يمكن أن يتسبب في بعض الأحيان إلى تفاقم مستويات مرض السكري لديهم، وارتفاع كبير في نسبة الجلوكوز في الدم ، ولذا يُنصح بشدة بتلقي لقاح الإنفلونزا سنويًا.

2. حافظ على مستويات الجلوكوز

يجب على الأفراد الذين يعانون من ارتفاع مستويات السكر في الدم متابعة فحص نسبة السكر بانتظام وتعديل الأدوية والأنسولين وفقًا للحاجة.

3. حافظ على دفء يديك وقدميك

يمكن للطقس البارد أن يلحق ضررًا بالأعصاب والأوعية الدموية، مما يجعل الشفاء من الجروح أمرًا صعبًا.

4. ابق نشيطًا

الحفاظ على نشاط جسمك وممارسة التمارين الرياضية الخفيفة يوميًا يعدان استراتيجيات فعالة للتحكم في مستويات السكر في الدم.

5. تناول طعام صحي

زيادة الخضار في الطعام والتركيز على الحبوب الكاملة والفواكه الطازجة تساعد في السيطرة على السكري والتحكم في نسبة السكر في الدم خلال فصل الشتاء.

6. تجنب الأطعمة السريعة والحلويات في الإجازات

يمكن أن يكون موسم العطلات تحديًا لمرضى السكر، لذا يجب تجنب الحلويات والأطعمة السريعة بعناية خاصة.

7. إدارة مستويات التوتر

يمكن أن يزيد التوتر من مستويات السكر في الدم، لذا يجب البحث عن طرق صحية للتحكم فيه.