بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع مؤشرها العام بـ 38.71 نقطة بنسبة بلغت 0.53 في المئة، ليصل الى مستوى 7359.03 نقطة.
وتم تداول 336.5 مليون سهم، عبر 17935 صفقة نقدية، بقيمة 69 مليون دينار كويتي (نحو 210.4 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بـ 102.27 نقطة، بنسبة بلغت 1.54 في المئة، ليصل الى مستوى 6751.73 نقطة، من خلال تداول 204.4 مليون سهم، عبر 10893 صفقة نقدية، بقيمة 26.3 مليون دينار (نحو 80.2 مليون دولار).
كما زاد مؤشر السوق الأول بـ 23.71 نقطة، بنسبة بلغت 0.30 في المئة، ليصل الى مستوى 7875.32 نقطة، من خلال تداول 132 مليون سهم، عبر 7042 صفقة بقيمة 42.2 مليون دينار (نحو 128.7 مليون دولار).
في موازاة ذلك، نما مؤشر (رئيسي 50) بـ 76.79 نقطة، بنسبة بلغت 1.18 في المئة، ليصل الى مستوى 6584.47 نقطة، من خلال تداول 98.4 مليون سهم، عبر 5831 صفقة نقدية، بقيمة 15.8 مليون دينار (نحو 48.19 مليون دولار).
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