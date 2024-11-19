منتخب إيران يحقق فوزاً صعباً على قيرغيزستان

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 05:57 مساءً - حقق منتخب إيران فوزاً صعباً على نظيره منتخب قيرغيزستان، بنتيجة 3-2، مساء اليوم، ضمن الجولة السادسة من مباريات المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ثلاثية المنتخب الإيراني حملت توقيع كلاً من مهدي طارمي (د12)، صالح حرداني (د33)، وسردار آزمون (د76).

فيما سجل ثنائية قيرغيزستان جويل كوجو (د51، د64 من علامة الجزاء).

بهذه النتيجة، رفع المنتخب الإيراني رصيده إلى 16 نقطة بصدارة المجموعة، وتجمد رصيد قيرغيزستان عند 3 نقاط في المركز الخامس.