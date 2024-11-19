ودياً .. المنتخب السوري يخسر أمام روسيا برباعية

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 07:58 مساءً - خسر المنتخب السوري أمام نظيره الروسي، بنتيجة 4-0، مساء اليوم، في مباراة ودية أقيمت على استاد “فولغوغراد آرينا” في روسيا.

رباعية المنتخب الروسي حملت توقيع كلاً من ماكسيم أوسيبينكو “هدفين” (د33، د81 من علامة الجزاء)، إليا ساموشنيكوف (د52)، وميرانتشوك (د66).

يشار إلى أن هذه المباراة تأتي ضمن استعدادات المنتخب السوري للمشاركة في تصفيات كأس آسيا 2027.