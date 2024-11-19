أستراليا ترفض الخسارة أمام البحرين في تصفيات المونديال

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 09:56 مساءً - رفض المنتخب الأسترالي الخسارة أمام مستضيفه البحرين، لتنتهي المباراة بينهما، بنتيجة التعادل 2-2، مساء اليوم، ضمن الجولة السادسة من مباريات المجموعة الثالثة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

تقدم المنتخب الأسترالي أولاً عبر كوسيني ينجي (د1)، ثم رد البحرين بثنائية عبر مهدي عبد الجبار (د75، د77)، ليتمكن بعدها كوسيني ينجي (د90+6) من إحراز التعادل لأستراليا.

بهذه النتيجة، رفع منتخب أستراليا رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، ورفع منتخب البحرين رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس.