التعادل يحسم موقعة الأردن والكويت

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 09:56 مساءً - حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراة المنتخب الكويتي وضيفه الأردني، مساء اليوم، ضمن الجولة السادسة من مباريات المجموعة الثانية، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

تقدم المنتخب الأردني أولاً عبر يزن النعيمات (د21)، ثم عادل للكويت محمد دحام (د68).

بهذه النتيجة، رفع المنتخب الأردني رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث، ورفع منتخب الكويت رصيده إلى 4 نقاط في المركز الخامس.