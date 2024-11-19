الجمهور يتفاعل مع قَسَم ماجدة الرومي الوطني

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 07:58 مساءً - متابعة: نازك عيسى

حققت النجمة ماجدة الرومي نجاحاً كبيراً مساء أمس الاثنين في الحفل الخيري الذي حمل عنوان “كرمال عيونك يا لبنان”، ضمن مبادرة “الإمارات معك يا لبنان”، الذي نظمته بالتعاون مع مؤسسة “دبي للعطاء”.

وتألقت الرومي بفستان أنيق من تصميم المصمم اللبناني سعيد قبيسي، حيث اختارت إطلالة عصرية باللونين الأبيض والأسود، بتصميم بسيط يتناسب مع شخصيتها وأجواء الحفل.

وقدمت الفنانة اللبنانية مجموعة من أغانيها الوطنية، وافتتحت الحفل بكلمة مؤثرة تحدثت فيها عن الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان بسبب الحرب والأزمات. قالت في بداية حديثها: “نلتقي اليوم في ظروف استثنائية وصعبة يعيشها لبنان… نلتقي لكي نقف مع لبنان وأهله… أعلم أن لا أحد منا سعيد، فكيف يمكن أن يكون أي لبناني سعيداً وهو يرى بلده يتدمّر، وشعبه يُقتل ويُهجّر؟”

وأضافت بصوتٍ مفعم بالحزن: “يا ليت هذه الحرب لم تحدث، ويا ليتنا لم نعيش هذا الخراب الذي نمر به الآن، ولا هذه الخسارة الفادحة في الأرواح والممتلكات… ما هذه المجزرة التي لا تتوقف؟ كأننا منذورون للموت منذ خمسين عاماً… وكأننا ساحة لتصفية الحسابات!”

وفي لحظة من التأثر العميق، ردّدت ماجدة الرومي قسماً خاصاً بالجيش اللبناني، قالت فيه: “أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبي كاملاً، حفاظاً على علم بلادي وذوداً عن وطني لبنان.”

واختتمت الرومي كلمتها وسط تفاعل كبير من الجمهور قائلة: “أنا حزينة مثل كل اللبنانيين… لكن إذا كان المطلوب مني أن أغني لدعم بلدي وأهلي وكل من يحتاجني اليوم، فسأغني.”