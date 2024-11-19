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حرصت النجمة درة على حضور عرض أول تجاربها الإخراجية "وين صرنا"، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45.
وظهرت درة على السجادة الحمراء للفيلم، وهي ترتدي فستانا يجمع بين اللونين الأبيض من الأمام والأسود من الخلف، من تصميم عباس حراجلي، ونسقت الإطلالة بالتعاون مع الاستايلست خليل زين.
وارتدى أبطال الفيلم الزي الفلسطيني التقليدي، على السجادة الحمراء الخاصة بعرض فيلم "وين صرنا؟"، كما حضر العرض زوجها هاني سعد لدعمها.
وحضر عرض فيلم "وين صرنا؟" في المهرجان عدد كبير من النجوم ومنهم حسين فهمي، سوسن بدر، يوسف الشريف، شريف رمزي، هند عبد الحليم، راندا جبر، ليلى علوي، رانيا فريد شوقي، ركين سعد، محمد محمود عبد العزيز، كندة علوش، بشرى وزوجها خالد حميدة، وعمرو محمود ياسين، ومدير المهرجان عصام زكريا، وغيرهم.
"وين صرنا؟" فيلم وثائقي أخرجته وأنتجته درة زروق في أولى تجاربها الإخراجبة والإنتاجية، وتم اختياره للعرض ضمن قسم آفاق بالمهرجان.
الفيلم مدته 79 دقيقة ويحكي عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة خمس سنوات. وفي مصر ، تنتظر زوجها الذي لن يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر درة تتألق بفستان أبيض وأسود في عرض أحدث أفلامها حرصت النجمة درة على حضور عرض أول تجاربها الإخراجية وين صرنا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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