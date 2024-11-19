انت الأن تتابع خبر إليكي طريقة عمل ماسك ورق الغار والنشا لتفتيح البشرة والتخلص من علامات التقدم في السن .. هترجعي شباب !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الظهور بمظهر شاب لأطول فترة ممكنة من العمر لهو الشغل الشاغل للكثير من البشر وهو أمر من الممكن أن يتم البحث عن السبل التي توصل إليه من جانب الكثيرين ، خاصة النساء اللواتي لا يرغبن في ظهور علامات التقدم في السن على أجسادهن مهما تقدمن في العمر لذا يتم الاهتمام بكل المواد والوصفات التي من شأنها أن تعمل على شد الجلد وتحسين البشرة والتخلص من تلك العلامات حيث أن البشرة هي مرأة الشباب وعلامة الجمال الأكثر تميزا وهو الأمر الذي يدفعنا لتوضيح إحدى تلك الوصفات السحرية كما يلي

مكونات ماسك ورق الغار والنشا لتفتيح البشرة

ربع كوب من ورق الغار.

عدد 1 كوب وربع من الماء.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من الفازلين الطبي.

ملعقتان كبيرتان من عسل النحل.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

طريقة التحضير