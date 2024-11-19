نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب آية قرآنية.. حنان ترك تثير الجدل على "إكس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت الفنانة حنان ترك، جدلًا واسعًا في الآونة الأخيرة وتفاعل متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مشاركتها آية قرآنية من سورة “الأنعام”، وقامت بتفسيرها، موجّهة رسالة.

وكتبت حنان ترك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “إكس”: “(فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ) إيه اللي حصل؟ مش عاقبناهم؟ ولا ولا أهلكناهم؟ (فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَىْءٍ) كل ملذَّات الدنيا معاهم عكس المُتوقع تمامًا! وبعدين؟ (حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ)”.

آخر أعمال حنان ترك

وكان آخر أعمال حنان ترك هو فيلم «المصلحة» للمخرجة ساندرا نشأت، إذ قدمت دور زوجة أحمد السقا، ضمن الأحداث، وفي العام نفسه قدمت آخر أعمالها الدرامية في الموسم الرمضاني بمسلسل «أخت تريز» للمخرج حسام الجوهري، لتعلن بعدهما اعتزال التمثيل نهائيا والابتعاد عن الشاشة.

أحدث أعمال حنان ترك

ويعد مسلسل “صدق رسول الله” هو عمل كارتون عن "حياة الإمام البخاري" هو أحدث أعمال حنان ترك ويشاركها البطولة الفنان محسن محي الدين، سيناريو فداء الشندويلي وإخراج مصطفى الفرماوي، ويعرض علي قناة النهار.