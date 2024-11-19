نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكرم حسني يرقص مع أبطال مسرحية "ألف تيتة وتيتة" على أغنية "ياخراشي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش النجم أكرم حسني حالة من النشاط الفني الملحوظ حيث يستعد لعرض مسرحيته الجديدة بعنوان “ألف تيتة وتيتة” على مسرح محمد العلي ضمن فعاليات موسم الرياض، ومن المقرر أن تعرض يوم 21 إلى 25 نوفمبر الجاري.

فنشر أكرم حسني مقطع فيديو قصير عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، يظهر في الفيديو حسني مع أبطال المسرحية، يوثق احتفال أبطال المسرحية بأحدث أغانيه «يا خراشي»، إذ ظهروا وهم يرقصون على أنغام الأغنية وهم بيومي فؤاد وميرنا جميل ومصطفى غريب وبدرية طلبة وغادة طلعت.

مسرحية “ألف تيتة وتيتة” تدور أحداثها في إطار كوميدي من بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد ميرنا جميل واَخرين.

أكرم حسني يشارك بـ "الكابتن" في رمضان 2025

ومن جانبه، يواصل الفنان أكرم حسني، تحضيراته المكثفة لمسلسله الجديد “الكابتن”، الذي من المقرر أن يخوض به المنافسة الرمضانية لعام 2025، من إخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبوذكري.

مسلسل «الكابتن» ينتمي إلى نوعية المسلسلات ذات الـ 15 حلقة، كما جار التعاقد مع باقي أفراد العمل، الذي من المقرر أن يبدأ في تصويره قريبًا والذي تجري أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.