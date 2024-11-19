آل باتشينو يصرح عن النهاية الأصلية لفيلم The Godfather Part 3

القاهرة - محمد ابراهيم - صرح النجم العالمى آل باتشينو عن النهاية الأصلية لفيلم The Godfather Part 3 التى أحبها، تم إصدار الجزء الثالث من الثلاثية الكلاسيكية في عام 1990، وانتهت الأحداث بمقتل ابنة مايكل كورليوني (آل باتشينو) ماري (صوفيا كوبولا) في محاولة اغتيال لحياته، ثم ينتهي الفيلم بعد سنوات بوفاة مايكل بسبب الشيخوخة.

كشف آل باتشينو في كتابه الأخير Sonny Boy، أن النهاية الأصلية كانت مختلفة قليلًا،موضحًا: "في ختام الفيلم، سيتم اغتيال مايكل على درج الكنيسة، يتدحرج على الدرج ويستقر على الأرض في الأسفل، ومن ثم تسرع كاي، زوجته السابقة، إلى جانبه، تنظر في وجهه وتسأله، "مايكل، هل تموت؟ هل ستموت؟" ينظر مايكل إليها ويقول، "لا". ثم يموت".

وأضاف آل باتشينو قائلًا: "فى اعتقادى هذه نهاية غير عادية، إنها عودة رائعة إلى فيلم Godfather الأول، حيث ينهي مايكل حياته بكذبة أخيرة على كاي".