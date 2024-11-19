التعادل يحسم موقعة فلسطين وكوريا الجنوبية

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 05:57 مساءً - حسم التعادل الإيجابي، بهدف لمثله، مباراة المنتخب الفلسطيني ونظيره منتخب كوريا الجنوبية، مساء اليوم، ضمن الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

تقدم المنتخب الفلسطيني عبر زيد قنبر (د12)، وعادل للمنتخب الكوري هيونغ مين سون (د16).

بهذه النتيجة، رفع المنتخب الفلسطيني رصيده إلى 3 نقاط في المركز الخامس بشكل مؤقت ضمن المجموعة الثانية، ورفع المنتخب الكوري رصيده إلى 14 نقطة بصدارة جدول الترتيب.