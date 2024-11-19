نعرض لكم الان تفاصيل خبر جامعة اسلاسكا تطلق مؤتمر التعليم التنفيذي 2024 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 06:19 مساءً - مادة تسجيلية _ أعلنت جامعة اسلاسكا عن تنظيم مؤتمر “التعليم التنفيذي: بوابتك نحو التميز في القيادة”، على مدار يومي 23 و24 نوفمبر الجاري في دورته الثانية.

وقالت جامعة اسلاسكا في بيان، إن التفوق في عالم الأعمال المتسارع اليوم يتطلب أكثر من مجرد المهارات الفنية، حيث يتطلب قيادة رؤيوية، وتفكيرًا استراتيجيًا، وفهمًا عميقًا للاتجاهات الناشئة.

وأضافت الجامعة: “يمنحك المؤتمر التعليم التنفيذي، برعاية جامعة اسلاسكا، فرصة فريدة لاكتساب رؤى ثمينة والتواصل مع قادة القطاع”.

وأشارت إلى أن المؤتمر سوف يضم وزراء، ونواب وزراء، وكبار التنفيذيين، ومتحدثون دوليون من مختلف أنحاء العالم لمناقشة عدد من المحاور الأساسية، وستساهم خبراتهم ورؤاهم في إثراء النقاش بعمق وجدية.

ووفقًا للبيان، يركز المؤتمر هذا العام على ثلاث مجالات حيوية تشكل مستقبل الأعمال:

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– تطوير الموظفين وثقافة الشركات: اكتشف كيف تبنى ثقافة مؤسسية مزدهرة تعزز الموظفين، الإنتاجية، والاحتفاظ بهم.

– التحليلات ورؤى الأعمال: تعلّم كيفية الاستفادة من القرارات القائمة على البيانات لكسب ميزة تنافسية.

– فرص التنمية الاقتصادية: استكشف الأسواق الناشئة والاتجاهات الاقتصادية لاكتشاف مسارات جديدة للنمو في اقتصاد عالمي ديناميكي.

وقالت الجامعة، إن القمة ستشهد حوارات، ومقابلات، ومناقشات حوارية، وورش عمل، بمشاركة تنفيذيين ذوي خبرة تعاملوا مع تحديات معقدة وحققوا نجاحات ملحوظة.

وأضافت جامعة اسلاسكا، أن القمة توفر فرصة التواصل مع مهنيين متميزين، ورواد فكر، ومبتكرين من صناعات متنوعة، من أجل تعزيز المهارات القيادية، وفهم ديناميكيات السوق، ولتحسين ثقافة المؤسسات، وذلك على مدار يومي 23 و24 نوفمبر في فندق كيمبينسكى رويال ماكسيم، من خلال رابط التسجيل: https://forms.office.com/r/WiZd5vR9Wd.