انت الأن تتابع خبر غيري مودك باللون ده.. طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر الناري بمواد طبيعية والكل هينبهر بجمالك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر الشعر الأحمر من أكثر الألوان التي تفضلها المرأة وترغب دائمًا في تغيير لون شعرها إلى اللون الأحمر، ولكن ما يمنع المرأة من تكرار صبغ الشعر هو احتواء الصبغة على مواد كيميائية تضر الشعر وتجعله تالف مع تكرار استخدامها، ولذلك نحن نقدم لكل سيدة تحب التغيير أفضل وصفة طبيعية و آمنة لصبغ الشعر باللون الأحمر بمكونات طبيعية موجودة في كل منزل وبطريقة سهلة ومكونات بسيطة.

مكونات وصفة الكركديه لصبغ الشعر باللون أحمر

يعتبر الكركديه من الأعشاب الطبيعية التي تتميز باللون الأحمر المركز، كما أنه غني بالعديد من الخصائص التي تعمل على ترطيب ولمعان الشعر، ويمكن صبغ الشعر طبيعيًا باستخدام الكركديه والحصول على اللون الأحمر الجذاب

وذلك من خلال توفير المكونات التالية:

ثلاث ملاعق كبار من الكركديه المطحون.

ملعقة ونصف من زيت الزيتون.

ملعقة ونصف من زيت الجرجير.

ملعقة ونصف من عصير الليمون.

ملعقة ونصف من الحنة.

أربع ملاعق كبار من النشا.

طريقة تحضير وصفة الكركديه لصبغ الشعر باللون الأحمر

بعد تطبيق هذه الوصفة لن تحتاجي مرة أخرى لاستخدام الصبغات الكيميائية المضرة للشعر، فيمكن بكل سهولة صبغ الشعر بوصفة الكركديه الفعالة من خلال هذه الطريقة: