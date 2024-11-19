العالم اليوم - قطر تنفي إغلاق مكتب حماس في الدوحة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 01:23 مساءً - أكدت قطر، الثلاثاء، أن قياديي حماس المكلفين مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة مع إسرائيل، غير موجودين في الدوحة حاليا، نافية إغلاق مكتب الحركة في البلد.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري خلال مؤتمر صحفي في الدوحة، إن "قياديي حماس الذين هم ضمن فريق المفاوضات ليسوا الآن في الدوحة، وكما تعلمون يتنقلون بين عواصم عدة".

وأضاف أن "مكتب حماس في الدوحة تأسس من أجل عملية الوساطة. ومن الواضح أنه عندما لا تكون هناك عملية وساطة فإن المكتب نفسه لا يكون له أي وظيفة".

وأكد المتحدث: "إذا اتخذ قرار بأن يغلق مكتب حماس بشكل نهائي فستسمعون الخبر من هذا المنبر أو في تصريح من وزارة الخارجية"، رافضا التعليق على ما إذا طلبت قطر من مسؤولي حماس مغادرة أراضيها.

وقادت قطر مع الولايات المتحدة ومصر وساطة بين إسرائيل وحماس، إلا أنها لم تفلح في وقف حرب غزة.

لكن الدوحة أعلنت في وقت سابق من نوفمبر الجاري، أنها علقت وساطتهاإلى حين "توافر الجدية اللازمة" في المفاوضات.

وقال الأنصاري الثلاثاء: "في اللحظة التي يكون هناك فيه جدية لن تتوانى قطر، وستكون سباقة ليكون لها دور محوري في الوصول إلى اتفاق".