انت الأن تتابع خبر السعودية تبارك عيد استقلال المغرب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، بمناسبة عيد الاستقلال.

ومما جاء في هذه البرقية: “يطيب لنا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلدكم، أن نبعث لجلالتكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق اطراد التقدم والازدهار”.

كما توصل الملك محمد السادس، ببرقية تهنئة من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، بمناسبة نفسها.

ومما جاء في هذه البرقية “يسرني بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلادكم، أن أعبر لجلالتكم عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار”.