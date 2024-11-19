انت الأن تتابع خبر الاستعلام عن نتائج قرعة الحج 2025 عبر وزارة الداخلية المصرية وأهم الشروط المطلوبة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت مؤشرات البحث من قبل عدد كبير من المواطنين عن معرفة رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج قرعة الحج 2025، حيث تم غلق باب التقديم في قرعة الحج يوم السبت الماضي، على ان تبدأ مرحلة المراجعة التي تشمل جميع المحافظات والطلبات المقدمة في إطار أن يتم الإعلان عن أسماء المقبولين في القرعة

الاستعلام عن نتائج قرعة الحج 2025

هناك بعض الخطوات اللازمة يجب مراعاتها عن الاستعلام عن نتائج قرعة الحج 2025 على مستوى الجمهورية، وجاءت خطوات الاستعلام على النحو التالي:

في الخطوة الأولى يجب عليك الدخول إلى موقع وزارة الداخلية المصرية عبر الإنترنت.

الخطوة الثانية قم بتسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات.

ثم بعدها في الخطوة الثالثة يتم تحديد اختيار خدمة “نتائج قرعة الحج”.

بعد ذلك في الخطوة الرابعة يجب كتابة جميع المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

ثم في الخطوة الخامسة يجب التأكد من صحة المعلومات التي قمت بإدخالها.

في الخطوة السادسة قم بالضغط على أيقونة “بحث”.

في الخطوة الأخيرة ستظهر جميع التفاصيل الخاصة بالاستعلام عن القرعة ومعرفة ما إذا كان اسمك مقبول أم لا.

شروط القبول في قرعة الحج الجديد

في سياق معرفة تفاصيل الاستعلام عن نتائج قرعة الحج 2025 فسوف نوضح لكم الأن كافة الشروط اللازم توافرها لكي يتم قبولك في قرعة الحج، وجاءت الشروط على النحو التالي: