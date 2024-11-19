"الحوثى" تعلن استهداف سفينة Anadolu S فى البحر الأحمر بصواريخ باليستية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 04:35 مساءً - أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، استهداف سفينة "Anadolu S" في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية والبحرية المناسبة، وذلك لعدم استجابتها لتحذيرات القوات البحرية ولانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، بحسب بيان صدر عن الجماعة اليمنية اليوم، الثلاثاء.

وأكد يحيى سريع المتحدث باسم الحوثي، إن "القوات المسلحة تؤكدُ استمرارها في فرضِ الحصارِ البحري على العدوِّ الإسرائيلي واستهدافِ كافةِ السفن المرتبطة به أو المتجهة إليه أو التي تتعاملُ معه وكذلك استمرارها في استهدافِ العدوِّ الإسرائيليِّ بالصواريخِ والمسيرات وأن هذه العمليات لن تتوقفَ إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوانِ على لبنان.

والأسبوع الماضي، أعلنت جماعة الحوثى فى اليمن، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية (إبراهام) فى البحر العربى بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة.

