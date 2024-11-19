نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم: أمطار غزيرة ورياح على السواحل الشمالية مع تحذيرات للمحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُظهر الصور الصادرة عن الأقمار الصناعية، أن السحب الركامية الممطرة تغطي سماء العديد من المحافظات الساحلية في مصر، حيث يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة، ومن المتوقع أن تزداد شدتها في الساعات القادمة.

تختلف كميات الأمطار المتوقعة حسب كل محافظة، مع تنبؤات لاضطراب الطقس حتى غدٍ الأربعاء.

أمطار متفاوتة الشدة ورعدية

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، أن السحب الركامية والمنخفضة ستستمر في تكاثرها على عدد من المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وخاصة في الإسكندرية، مطروح، والعلمين، بالإضافة إلى السواحل الغربية للبلاد، مثل البحيرة، بورسعيد، دمياط، والدقهلية.

من المتوقع أن تترافق هذه السحب مع أمطار متفاوتة الشدة، وأحيانًا رعدية. ستستمر حالة عدم الاستقرار الجوي على مدار اليوم، وتصل الأمطار إلى السواحل الشرقية مع تقدم ساعات النهار.

مناطق أخرى تشهد أمطارًا خفيفة في فترات الظهيرة والعصر

بحلول فترة الظهيرة والعصر، تمتد السحب الممطرة إلى مناطق أخرى من شمال الدلتا، وجنوب الوجه البحري.

وعلى الرغم من أن الأمطار ستخف حدتها مقارنةً بالمنطقة الساحلية، إلا أن محافظات مثل الشرقية، المنوفية، المنصورة، السويس، والإسماعيلية ستشهد أمطارًا متوسطة إلى خفيفة.

استعدادات طوارئ في الإسكندرية

من جهة أخرى، أعلن محافظ الإسكندرية، الفريق أحمد خالد حسن سعيد، حالة الطوارئ في المحافظة تحسبًا للموجة المقبلة من الأمطار والطقس السيئ.

كما قرر تعطيل الدراسة في جميع المدارس والمعاهد الأزهرية، بالإضافة إلى منح العاملين الذين يرعون أطفالًا إجازة استثنائية.

مع ذلك، تم استثناء القيادات وأطقم العمل من هذا القرار لضمان استمرارية العمل في تلك الظروف الجوية.

تستمر الأرصاد الجوية في متابعة تطورات الطقس، مع تحذيرات للمواطنين من توقعات الأمطار الغزيرة والرياح، ودعوتهم لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.