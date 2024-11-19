نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المطرب الشعبي إسماعيل الليثي يرد علي شائعات انفصاله عن زوجته بسب فرح شقيقتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، على شائعة انفصاله عن زوجته بسبب فرح شقيقتها، معلقًا: "كنت زعلان منها بسبب ذهابها إلى فرح اختها وقعدت معها يوم كامل وكان نفسي ما تروحش ولم أقم بمنعها، وأختها عملت فيديو وأنهم فرحانين واتصلت اتخانقت معاها وكنت فاكر إنها دخلت الفرح ولكنها لم تدخل الفرح، وأنا لم أقم بالانفصال عن زوجتي".

إسماعيل الليثي

تصريحات إسماعيل الليثي

وأضاف خلال حلوله ضيفًا مع الإعلامي د. عمرو الليثي ببرنامج واحد من آلناس علي شاشة الحياة، أن والدته ما زالت في صدمة منذ رحيله، معلقًا:"أنا أكل عيشي هو الغناء في الأفراح ومصدر دخلي وأقوم بذلك الأمر، ووجدت عدد كبير من الصفحات تتحدث عن إسماعيل الليثي وزوجته شيماء سعيد وأنهم في مشكلة بسبب فرح اختها، وكل الأمر إنها ذهب وجلست مع اختها وعملت المكياج لها ولكنها لم تشارك في الفرح".

إسماعيل الليثي

وأشار إلى أن ما قام به أهل زوجته غلط ولا يصح، قائلًا: "لاعلاقة لي بهن، ويهمني زوجتي فقط، وفي النهاية أنا مسامح، وأركز في شغلي فقط وأهتم به ولا أشغل بالي بالسوشيال ميديا، ومنذ صغري وانا احب برنامج واحد من الناس والإعلامي عمرو الليثي وكنت أتمني إن اقابلك، وشرف لي تواجدي بالبرنامج واعتز وافتخر بوجودي معك".

تصريحات إسماعيل الليثي عن نجله

كما تطرق للحديث عن وفاة ابنه رضا، مضيفًا:"بعد الأربعين نزلت الشغل وأنا بتعذب ولكن معي فرقة فيها 30 عازف ومدير أعمالي وبصرف على والدتي واخواتي وبجهز اخواتي البنات، واشتغلت رغم الصدمة على رحيله".

وفي الختام وجه رسالة إلى ابنه الراحل رضا، معلقا:" ابن عمري وحشتني ونفسي أشوفك تاني وأقابلك في الجنة أنا وأمك، وليس في يدي شئ،والحمد لله ربنا يرحمك".