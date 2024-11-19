نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجدي الهواري لـ "دوت الخليج الفني": الدورة هذا العام من مهرجان القاهرة السينمائي مميزة لوجود حسين فهمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص المخرج مجدي الهواري على المشاركة في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 المقامة حايًا في دار الأوبرا المصرية، مشيرًا إلى أن الدورة هذا العام مميزة نظرًا لوجود الفنان حسين فهمي.

تصريحات المخرج مجدي الهواري

قال المخرج مجدي الهواري في تصريح خاص لـ دوت الخليج الفني:" حسين فهمي لديه طاقة كبيرة جدًا ويبذل مجهود من أجل تجميع الصناع وهذا مهم، ويتطلب شخص واع ومتفهم معنى السينما ويعني ايه مهرجان سينمائي، كل دورة يرأسها حسين فهمي تكون مميزة عن ما قبلها وهذا هو ما توقعته عندما علمت برجوعه للمهرجان مرة أخرى".

مجدي الهواري: التواجد مهم من أجل دعم الأفلام المشاركة



وتابع قائلًا:" أتابع المهرجان وأشاهد أفلام كثيرة هذة الدورة وهذا لم أكن أفعله من قبل ولكن أي شخص يكون لديه طاقة سينمائية تجاه الافلام والمهرجانات لا بد أن يكون متواجد ويشاهد الأفلام لكي يعرف حجم المجهود ويدعم صناع هذه الأعمال".

كما كشف تفاصيل مشروع “القصة الكاملة”من قبل، مشيرا أنه سيكون حلقات منفصلة متصلة تقدم الجرائم في إطار درامي سواء من موضوعات حلقات قدمت من قبل أو حلقات جديدة لم تذع على السوشيال ميديا، لافتًا إلى الموسم الأول يتكون من 10 حلقات مدة الحلقة ساعة، وكل حلقة سيكون لها مخرج ومؤلف وفريق عمل مختلف عن الآخر، مع توحيد الفورمات العام للحلقات.

ويقوم بكتابة الموسم الأول من المسلسل 10 مؤلفين هم: هاني سرحان، ومحمد سليمان عبدالمالك، وعمرو سمير عاطف، ووإنجي علاء، ومحمد إسماعيل أمين، وحاتم حافظ، وباسم شرف، ومحمد صلاح العزب، وسمر طاهر، وعلاء حسن.