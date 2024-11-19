انت الأن تتابع خبر نبأ عاجل من «قطر» بشأن بقاء حماس في الدوحة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت «الخارجية القطرية»، في نبأ عاجل، إن المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» في العاصمة «الدوحة» لم يغلق بشكل نهائي، وفق بيان صادر اليوم الثلاثاء.

وفي هذا الصدد، «ماجد الأنصاري»، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، بقول أن قادة فريق حركة «حماس» المنوط بمفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، «ليسوا مقيمين في العاصمة القطرية «الدوحة».

رغم ذلك، تسود مفاوضات وقف إطلاق النار في »قطاع غزة» حالة من التوتر نتيجة المطالب المتضاربة بين الجانبين، «حماس» تطالب بضمانات بعدم استئناف العمليات العسكرية، في حين تطلب «إسرائيل» ضمانات لتجنب استمرار المفاوضات إلى أجل غير مسمى.