انت الأن تتابع خبر روسيا تنتج ملاجئ متنقلة واقية من الانفجار النووي .. صور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأ لأول مرة في روسيا الإنتاج الصناعي التسلسلي للملاجئ المتنقلة من طراز "كوب – إم" التي طورها متخصصون من المعهد الروسي لأبحاث الدفاع المدني والطوارئ.



وقد انطلقت عملية الإنتاج التسلسلي للملجأ المتنقل في مدينة دزيرجينسك بمحافظة نيجني نوفغورود الروسية.وأصبح ذلك ممكنا نتيجة البحوث والجهود التي بذلها العلماء والأخصائيون في مجال وقاية السكان والمناطق من حالات الطوارئ على مدى سنوات طويلة.



يذكر أن الملجأ المتنقل عبارة عن حيز متعدد الوظائف يوفر حماية السكان من التهديدات المختلفة، بما في ذلك الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية بما في ذلك الإشعاع الناتج عن انفجار نووي ومن التلوث الإشعاعي.



ويتكون النموذج الأساسي للملجأ من وحدتين: غرفة مخصصة للأشخاص، تتسع لـ54 شخصا، ووحدة تقنية. وإذا لزم الأمر، يمكن زيادة قدرة المنشأ الواقي باستخدام وحدات إضافية.



وحسب المطورين، فإن الميزة الرئيسية له هي قابليته للنقل، حيث يمكن نقله بسهولة إلى أي موقع آخر وربطه بأنظمة المرافق الموجودة.



يتم دعم إطلاق الإنتاج التسلسلي للملجأ على مستوى الدولة. وشدد نيكولاي بوسوخوف رئيس مركز تطوير الإجراءات الواقية في معهد أبحاث الدفاع المدني وحالات الطوارئ على أهمية مثل هذه المبادرات لزيادة السلامة ورفع الاستعداد لحالات الطوارئ. وقال إن انطلاق الإنتاج الصناعي التسلسلي للملجأ هو خطوة مهمة على طريق زيادة سلامة المواطنين. وستؤدي مثل هذه الابتكارات في المستقبل إلى إنشاء أنظمة فعالة جديدة خاصة بوقاية السكان.