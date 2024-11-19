انت الأن تتابع خبر الاحتلال يهدم مسجدا في جبل المكبر بالقدس .. صور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مسجدا في بلدة جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.



وقالت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في جبل المكبر في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت بتعزيزات عسكرية البلدة، وحاصرت مسجد الشياح، وفرضت طوقا في محيطه، قبل الشروع بعملية الهدم.

وسلمت بلدية الاحتلال في القدس قبل نحو أسبوعين إخطارا نهائيا بهدم المسجد، المقام قبل عشرين عاما على مساحة تقدر بـ 80 مترا مربعا، ويتكون من طابق واحد، وساحة خارجية بزعم عدم الترخيص من بلدية الاحتلال.