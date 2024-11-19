محمد بن زايد يستقبل وفد شركة الإمارات للطاقة النووية في أبوظبي

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات اليوم، وفد "شركة الإمارات للطاقة النووية"، يرافقهم خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية رئيس مجلس الإدارة، في مجلس قصر البحر في أبوظبي.

وتبادل الشيخ محمد بن زايد مع الوفد الأحاديث الودية، مشيدًا بجهودهم في إدارة مشاريع وطنية استراتيجية، متمنيًا لهم التوفيق في دعم مسيرة وطنهم وتطوره واستدامة ازدهاره.

وأكد أن دولة الإمارات تمضي نحو المستقبل بخطى طموحة واثقة بعزيمة أبنائها من الكفاءات النوعية المؤهلة، مشيرًا إلى أهمية دورهم في قيادة المشاريع الوطنية الحيوية لضمان استدامة موارد الدولة وتعزيز مكانتها العالمية في الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وبما يواكب متطلبات الحاضر والمستقبل.

ومن جانبه، أعرب الوفد الذي يضم عددًا من أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار المسؤولين، عن سعادته بلقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مثمنًا الاهتمام الذي يوليه لأبناء الوطن وتمكينهم وتعزيز دورهم في خدمة وطنهم وتقدمه.

وكانت دولة الإمارات قد أعلنت خلال شهر سبتمبر الماضي إنجازًا تاريخيًا مع التشغيل التجاري للمحطة الرابعة ضمن محطات براكة النووية السلمية.

وحضر مجلس قصر البحر كل من الشيخ سيف بن محمد آل نهيان والشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ حامد بن زايد آل نهيان والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم والشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والمواطنين والضيوف.